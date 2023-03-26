İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de boz ayıların kar keyfi

Tunceli’de mart ayının son haftası bastıran yoğun kar yağışı insanların hayatını olumsuz etkilerken, boz ayı ailesi ise karın keyfini çıkardı.

Tunceli'de mart ayının son haftası bastıran yoğun kar yağışı insanların hayatını olumsuz etkilerken, boz ayı ailesi ise karın keyfini çıkardı.



Tunceli'de dün etkili olan yoğun kar yağışı insanların hayatını olumsuz etkilerken, Mart sonunda bastıran karın keyfini çıkaran anne ve 2 yavru boz ayının o anları, Özgür Balcı tarafından kamerayla kayıt altına alındı. 2 yavru ayı karda kayak keyfi yaşarken, anne boz ayı ise uzandığı kar kütlesinden pençeleriyle sağa sola kar atarken görüntülendi. Uzunca bir süre karda kayarak oynayan boz ayı ailesi daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.


Boz ayı ailesinin o anları izleyenleri gülümsetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.