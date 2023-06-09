Tunceli'de bozayı yavruları fotoğraflandı

Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine 500 metre uzaklıkta bozayı ve yavruları, fotoğraf karesine yansıdı.

Pülümür ilçe merkezi yakınlarında bozayı ve 4 yavrusu görüntülendi. Uzun zamandır ilçe merkezine yakın bölgede yaşamını sürdüren bozayı ve yavruları ilçe halkı tarafından her gün görülüyor. Bozayı ve yavruları Pülümür çayına inerek su içtikten sonra dağlık alandan bulunan yuvalarına dönerek gözden kayboldu. Son yıllarda bölgede ayı popülasyonun oldukça arttığı belirtildi.