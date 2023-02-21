İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de buzlanma trafiği olumsuz etkiledi

Tunceli’de sabah saatlerinde etkili olan buzlanma trafiği olumsuz etkiledi.

Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan buzlanma trafiği olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle başta öğrenci servisleri zor anlar yaşadı.


Tunceli'de dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah buzlanma meydana geldi. Başta Atatürk Mahallesi olmak üzere buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Özellikle okullar bölgesinde buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolunda tuzlama çalışması başlatıldı.


Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri de karayolu ve okul önlerinde önlem aldı.

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