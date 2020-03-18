İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Tunceli’de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni düzenlendi.

Tunceli'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni düzenlendi.


Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Tunceli'de, korona virüsü tedbirleri kapsamında sade bir resmi tören düzenlendi. Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu törende Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.


Törene Vali Tuncay Sonel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.