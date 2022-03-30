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Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde olan çengel boynuzlu dağ keçileri (Şamua) görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan çengel boynuzlu dağ keçileri (Şamua) görüntülendi.


Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri koruma kontrol faaliyetleri esnasında, görüntülenmesi en zor olan dağ keçileri familyasında yer alan ve IUCN yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledi. Bir süre görüntülenen keçiler kısa süre sonra gözden kayboldu.

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