Tunceli'de çiftçilere 521 ton buğday ve arpa dağıtıldı

Tunceli'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 521 ton buğday ve arpa dağıtıldı.

Tunceli'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' devam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen programda çiftçilere 521 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı. Çiftçiler yapılan tohum desteğinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Programa, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ve çiftçiler katıldı.