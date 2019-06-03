Tunceli'de çiftçilere 6 ton tohum dağıtıldı

Tunceli'de çiftçilere, 6 ton yonca yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından uygulanan "Yem Bitkileri Destekleme Projesi" kapsamında Tunceli'de hayvancılığa katkı sunmak için 6 ton yonca yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, “Yem bitkisi tohumlarıyla il genelinde ortalama bin 500 dekar alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştireceğiz. Üretimle hem ildeki mera ve yaylakların aşırı otlatılmasının önüne geçilmesi hem de hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin kaliteli kaba yem üretimine katkı sağlanacak. Yem bitişi tohumu dağıtımlarımız ileri dönemlerde de devam edecek" dedi.