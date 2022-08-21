İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan örtü yangınına müdahale devam ediyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan örtü yangınına müdahale devam ediyor.



Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün öğlen saatlerinde Tunceli ilimiz Mazgirt ilçesi Aydınlık köyü mevkisinde başlayan örtü yangınına orman teşkilatımız, jandarmamız, civar ilçelerden gelen itfaiyeler ve vatandaşlarımız tarafından müdahale devam etmekte olup, devam eden örtü yangını yerleşim alanlarımıza herhangi bir tehdit unsuru oluşturmamaktadır” denildi.

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