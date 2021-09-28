İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Tunceli merkez Uzuntarla köyünde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla köyü Samanlı mezrasında öğleye doğru henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme, belediye ekipleri ile gönüllüler sevk edildi. Yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.