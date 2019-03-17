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Tunceli'de çocuklar Rafadan Tayfa ile eğlendi

Tunceli’de çocuklar Rafadan Tayfa Müzikali ile eğlendi.

Tunceli'de çocuklar Rafadan Tayfa Müzikali ile eğlendi.


Tunceli Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, Rafadan Tayfa'nın kahramanları, çocuklarla buluştu.Müzikali çocukların yani sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, ilçe kaymakamları ve aileler birlikte izledi.İki seans halinde sahnelenen ve salonun dolu olduğu müzikalde çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.


Müzikal sonunda çizgi film karekterlerini canlandıran oyuncularla çocuklar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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