Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 sığınak içerisinde; 150 adet 7,62 çapında fişek, 100 adet 5,56 çapında fişek, 10 adet pil, 1 adet büyük tüp, 1 adet çadır ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.