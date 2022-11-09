İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonları çerçevesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir sığınak içerisinde, 5 adet roketatarla birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonları çerçevesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir sığınak içerisinde, 5 adet roketatarla birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan çalışmada, “Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 adet sığınak içerisinde; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 2 adet anti personel roketatar mühimmatı, 5 adet sevk fişeği, 115 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet dürbün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

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