İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.


Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 6 Kasım 2021 tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında gerçekleştirilen, 200 adet kalaşnikof mühimmatı, 60 adet elektrikli fünye, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, 1 adet soba ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi, operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.