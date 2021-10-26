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Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur-Mercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün (26.10.2021) Tunceli-Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 500 adet M-16 fişeği, 52 adet Kalaşnikof fişeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet Kanas dürbünü. 15 adet büyük tüp, 17 adet küçük tüp, 1 adet akü, 2 adet uyku tulumu, 1 adet soba, 50 metre dağcı ipi, 50 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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