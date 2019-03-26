Tunceli'de çölyak hastaları için etkinlik

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Çölyak hastalığı hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla seminer düzenlendi. Seminerin ardından katılımcılara glutensiz ürünlerden ikram edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Entegre İlçe Hastanesi Başhekimliği tarafından çölyak hastaları ve ailelerine destek olmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla "Çölyak Hastalığı Farkındalık Semineri" düzenlendi.Seminerin ardından katılımcılara glutensiz ürünlerin ikram edildiği "Glutensiz Parti" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek İl Sağlık Müdürlüğü olarak bugüne kadar çölyak hastalarımız için maddi manevi destekler gerçekleştirdik" dedi.

Çölyak hastaları için ekmek makinesi temin ettiklerini ifade eden Özaydın, "İl dışındaki glutensiz mutfakları 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle ziyaret ederek bu konudaki bilgi düzeyinin arttırılması ile ilimizdeki diğer çölyak hastalarına ulaşarak daha büyük çapta etkinlikler yapmayı hedeflerimiz arasına aldık" diye bilgi verdi.