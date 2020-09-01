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Tunceli'de Covid-19 denetimleri

Tunceli’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin sahadaki denetimleri aralıksız sürüyüro.

Tunceli'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin sahadaki denetimleri aralıksız sürüyüro.


Tunceli Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin sahada denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Valilik açıklamasında, kurallara uymayan ve maske takmayanlara cezai işlem uygulandığı kaydedildi.


Açıklamada, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunulduğu aktarıldı.

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