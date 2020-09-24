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Tunceli'de Covid-19 nedeniyle bir diş kliniği geçici olarak kapatıldı

Tunceli’de faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde 1 personelin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 10 kişi karantinaya alındı, iş yeri 5 günlüğüne kapatıldı.

Tunceli'de faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde 1 personelin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 10 kişi karantinaya alındı, iş yeri 5 günlüğüne kapatıldı.


Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde bir personelin Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine iş yerinde çalışan 10 kişi tedbir amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde karantinaya alındı. İş yeri de alınan kararla 5 günlüğüne kapatıldı.

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