Tunceli'de dağ keçileri, evlerin yakınlarında insanlardan korkmadan geziyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, ilçe merkezine inip evlerin yakınlarında insanlardan korkmadan geziyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri Cemişgezek ilçesinde sürü halinde görüldü. İlk olarak Tağar çayı kıyısında otlanan ve su içen keçiler ardından ilçe merkezinin kenar mahallelerindeki evlerin dibine kadar geldi. Bir süre evlerin yakınlarında vatandaşlardan korkmadan gezen keçiler, ardından dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Keçileri görüntüleyen Tuncay Göçer, “Tağar çayı kıyısına gezemeye gittik. Çay içerken etrafımızı yaban keçileri sardı. Gerçekten insanlardan artık kaçmıyorlar. İnsanlarda keçilere zarar vermiyor. Burada aynı doğada yaşıyoruz. Bunların görüntüsünü almaya çalıştık. Gerçekten mükemmel bir görüntü. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel görüntüyü görmeye davet ediyoruz” dedi.