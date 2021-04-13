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Tunceli'de dağ keçisi av ihaleleri iptal edildi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, 2021 yılında dağ keçisi av ihalelerinin iptal edildiğini duyurdu.


AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın yaptığı açıklamada: “Tuncelimizin kıymetleri, yöremizin kutsalları, dağlarımızın incileri dağ keçilerimiz için rutin yapılan av faaliyetlerine dair ricamızı kırmayan Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla, 2021 yılı dağ keçisi ihaleleri iptal edilmiştir.Bakanımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüze, kıymetli valimize ve bölge müdürümüze hassasiyetleri için teşekkür ederim”dedi.

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