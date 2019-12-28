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Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza

Tunceli’de kaçak dağ keçisi ve tavşan avı yapan 3 kişiye 30 bin lira para cezası kesildi.

Tunceli'de kaçak dağ keçisi ve tavşan avı yapan 3 kişiye 30 bin lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, rutin kontrol ve koruma faaliyetleri kapsamında Nazımiye ilçesi Büyükyurt köyü Dokuzkaya mevkisinde çalışma yaptı. Ekipler bu sırada kaçak şekilde avladıkları bir dağ keçisi ile iki tavşanın etlerini ayıklayan 3 şahsı tespit etti. Doğa koruma ekiplerini gören şahıslar, Pülümür Çayı'na geçerek ormanlık alana kaçtı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirilerek destek istendi. Bölgeye sevk edilen Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsı da yakaladı.


Şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından toplam 30 bin lira para cezası kesildi.

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