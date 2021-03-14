Tunceli'de dağcılar, 2 bin 884 rakımlı karlı dağa 8 saatte tırmandı

Tunceli'de 20 kişilik dağcı grubu, karla kaplı 2 bin 884 rakımlı Sülbüs Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

20 kişilik dağcı grubu, Nazımiye ilçesi ile Bingöl'ün Yayladere ilçesi sınırında bulunan karla kaplı 2 bin 884 rakımlı Sülbüs Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Tunceli merkezden araçlarla Nazımiye ilçesine bağlı Sarıyayla köyüne giden dağcılar buradan yaklaşık 8 saatlik bir tırmanışın ardından Sülbüs Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede bir süre mola vererek dinlenen dağcılar daha sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.

Fırsat buldukça her mevsim il ve il dışındaki zirvelere tırmanışlar gerçekleştirdiklerini belirten grubun rehberi İsmail Ateş, “Geçtiğimiz hafta Mercan Dağı'na tırmanış gerçekleştirmiştik. Bu hafta da zirvesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı Sülbüs Dağı'na tırmandık. Son derece zorlu ancak bir o kadar da keyifli bir tırmanış oldu. Bundan sonra da benzeri etkinlikleri devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.