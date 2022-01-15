Tunceli'de dağlardan düşen kayalar yolu trafiğe kapattı

Tunceli'de dağdan düşen kayalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Kayaların düşmesi esnasında yolda yaya ya da araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Tunceli-Erzincan karayolu Cemevi mevkiinde bulunan tali yola akşam saatlerine iki kaya düştü. Kayaların düşmesi esnasında yolda yaya ya da araç bulunmaması faciayı önledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden Tunceli Belediyesi'ne ait iş makinesi kayaları yoldan temizleyerek, yolu yeniden trafiğe açtı.