Tunceli'de “Damla Projesi” etkinliği

Tunceli'ye "Damla Projesi” kapsamında gelen 45 üniversite öğrencisi çeşitli etkinlikler düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Damla Projesi” kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 6 Eylül Tunceli'ye gelen 15'i yabancı uyruklu toplam 45 üniversite öğrencisi, kent ve merkezi ve ilçelerdeki okullarda etkinlik düzenledi.

Öğrencilere yönelik yüz boyama, oyunlar, bahçe etkinlikleri, sohbet, palyaço gösterilerinin yanı sıra okul duvarlarının resimlendirilmesi çalışmaları ile temizlik çalışması da gerçekleştiren gençler, şehit ve gazi aileleri ile kurum ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Proje gönüllülerinin, 15 Eylül tarihine kadar kentteki etkinliklerini sürdüreceği belirtildi.