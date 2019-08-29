İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" Projesi

Tunceli’de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre” Projesi kapsamında yükümlü ve hümüklüler temizlik yaptı.

Tunceli'de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre” Projesi kapsamında yükümlü ve hümüklüler temizlik yaptı.


Türkiye'de genelinde olduğu gibi Tunceli'de de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü ve hükümlüler, çevre temizliği projesine katıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yapılan proje kapsamında kamu yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü bulunan 15 hükümlü ile müdürlük personeli Munzur Çayı kıyısında temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Çalışmaya, Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından da destek verildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.