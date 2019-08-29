Tunceli'de “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre” Projesi kapsamında yükümlü ve hümüklüler temizlik yaptı.

Türkiye'de genelinde olduğu gibi Tunceli'de de denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü ve hükümlüler, çevre temizliği projesine katıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yapılan proje kapsamında kamu yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü bulunan 15 hükümlü ile müdürlük personeli Munzur Çayı kıyısında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaya, Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından da destek verildiği bildirildi.