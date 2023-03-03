Tunceli'de depreme dayanım incelemeleri başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında Tunceli'de depreme karşı dayanım incelemeleri başladı.

Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı deprem ve kentsel dönüşüm ekipleri, depreme karşı dayanım incelemelerine başladı. Yapılan incelemelerle beraber bilimsel ve teknik uygulamalar sonrası yapı ve zeminlere dair iyileştirme raporları oluşturulması planlanıyor. Belediye başkanlığı, bu süreçte ekiplere gerekli kolaylıkların sağlanmasının oluşan raporların gereğinin hızlıca yerine getirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.