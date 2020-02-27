İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Tunceli’de tüm okullarda Elazığlı depremzede çocuklar için “Oyuncağın Bizden Olsun” kampanyası başlatılarak çok sayıda oyunca toplandı.

Tunceli'de tüm okullarda Elazığlı depremzede çocuklar için “Oyuncağın Bizden Olsun” kampanyası başlatılarak çok sayıda oyunca toplandı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ'ın Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen depremin ardından kent merkezindeki tüm okullarda 3-6 yaş grubu depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere “Oyuncağın Bizden Olsun” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan çok sayıda oyuncak depremzede miniklere ulaştırılmak üzere paketlendi.


Öğrencilerin duygularını mektup ve resimlerle ifade ettiği notların da iliştirildiği oyuncakların depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.