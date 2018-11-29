Tunceli'de diyet hizmeti alanlar bin 662 kilo verdi

Sercan Özaydın, diyet için hastaneye gelenlerin bir yılda toplam bin 662,5 kilogram verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Daha Sağlıklı Bir Türkiye” projesi kapsamında Tunceli'de geçtiğimiz yıl Nisan ayında Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde diyet polikliniği açıldı.Polikliniğe 1 yıl da bin 14 kişi başvurdu. Başvuruda bulunanlara uygulanan tedavi yöntemleriyle toplam da bin 662,5 kilogram verdikleri tespit edildi.

Ücretsiz hizmet veren polikliniğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, “Merkezimize başvuran vatandaşlarımızın, hasta olsun, olmasın vücut analizi yapılarak beden kitle indeksi ve vücut yağı durumuna göre tedavileri planlanmaktadır. Beden kitle indeksi ve vücut yağı normal aralıkta olan kişilere bireysel beslenme danışmanlığı hizmeti verilip gerektiğinde tıbbi beslenme tedavisine başlanmaktadır. Beden kitle indeksine göre hafif şişman ve obez tanısı konulan kişilere ise muayene, tetkik ve tahlil sonuçlarına göre tıbbi beslenme tedavisi uygulanmaktadır” dedi.

Son bir yılda diyet polikliniğine bin 14 vatandaşın başvurduğunu aktaran Dr. Özaydın, “Mükerrer kontrollerle birlikte bu vatandaşlarımızla toplamda 2 bin 411 defa görüşülmüştür. Başvuranlarımızın 24'üne gebelikte beslenme danışmanlığı hizmeti verilirken, 185'inin beden kitle indeksi normal aralıkta değerlendirilmiş ve sağlıklı beslenme danışmanlık hizmeti verilmiştir. 805 vatandaşımıza ise bireye özgü tıbbi beslenme tedavisi uygulanmıştır. Tedavi sonucunda diyet hizmeti alan kişiler toplamda bin 662,5 kg ağırlık kaybetmiştir” diye bilgi verdi.

Merkezin amacını da anlatan Özaydın, “Sağlığı vatandaşlarımıza ulaştırdığımız hemen her alanda kimi zaman ana tema, kimi zamansa yan bilgi olarak bu konulara girmekte, hastalarımızın asıl tedavilerini planlarken bir yandan da yaşam kalitelerini arttıracak tavsiyeleri paylaşmaktayız.Bu gibi saha pratiklerinin yanında, temel vazifesi sağlıklı bir yaşamın bileşenlerini tek tepside sunmak olan Sağlıklı Hayat Merkezimizde vatandaşlarımız için sağlıklı hayatı teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemek, beslenme danışmanlığı, sosyal danışmanlık, sigara bırakma, fiziksel aktivite, spor kursları, kadın üreme sağlığı eğitim ve uygulamaları, kanser erken teşhis pratikleri ve eğitimleri, çocuk sağlığı gibi alanlarda hizmetler sunulmaktadır”diyerek sözlerini tamamladı.