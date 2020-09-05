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Tunceli'de Doğanpınar köyüne aşevi

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Doğanpınar Köyü’nde yapılması planlanan aşevinin temeli atıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Doğanpınar Köyü'nde yapılması planlanan aşevinin temeli atıldı.


AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in desteğiyle Doğanpınar köyüne aşevi kurulması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonrası aşevi için temel atma töreni düzenlendi. Köyü ziyaret eden ve temel atma törenine beraberindekilerle katılan İl Başkanı Fatih Tek ile İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu ilk tuğlaları koydu.


Tek ve beraberinde bulunan heyet ayrıca, köyde Büklü Dede Dergahı ile Derneği'ni ziyaret etti. AK Partili heyet burada Muhtar Aslan Büklü ve Büklü Dede Dergâhının dedelerinden Ali Yöleli, Binali Büklü ve Celal Abbas'la görüştü, ardından da vatandaşlara lokma dağıtıldı.


Köy sakinleri ile bir araya gelen heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.

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