Tunceli'de doğaya keklik ve yem bırakıldı

Tunceli'de doğaya bin adet keklik ile yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada," Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığımız ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ekiplerince, bölgede keklik popülasyonunun azalması nedeniyle doğaya bin adet keklik salındı.Kış şartlarının ağır geçmesi sebebiyle yaban hayvanları için belirli noktalarda yemleme çalışmaları yapıldı"denildi.

Öteyandan bölge genelinde yaban hayvanları için çalışmaların süreceği aktarıldı.