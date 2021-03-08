İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli’de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergi açılırken, Vali Mehmet Ali Özkan’da kadınlara maske ile birlikte gül hediye etti.

Tunceli'de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergi açılırken, Vali Mehmet Ali Özkan'da kadınlara maske ile birlikte gül hediye etti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan kadın esnaf ve çalışanları ziyaret etti. Vali Özkan, kadınlara gül ve turuncu baskılı maske hediye ederek günlerini kutladı. Yeraltı Çarşısı üzerinde kadınların hazırladığı sergi de açıldı. Vali Özkan burayı da ziyaret ederek kadınlarla sohbet etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.