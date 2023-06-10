Tunceli'de dut üreticileri dayanışma içerisinde bahçelerini sezona hazırlıyor

Türkiye'nin en önemli dut üretim merkezlerinden biri olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, üreticiler kadın erkek dayanışması ile bahçelerini yeni sezona hazırlamaya başladı.

Çemişgezek ilçesinin dutuyla ünlü Ulukale köyü başta olmak üzere ilçe merkezi ve çevre köylerde yoğun dut mesaisi başladı. Sıcaklıkların bölgede artması ile birlikte üreticiler, dutun verimi ve kalitesinin yükseltilmesi adına bahçelerin de bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik çalışmalarının ardından üreticiler ağaç köklerine sahanları sererek dut toplamaya hazır hale getirdi. Coğrafi işaret almış, tescilli, organik bir ürün olan dut, ünü ülke sınırlarını aşmış, rengi ve aromasıyla dünya pazarında Ulukale dutu olarak biliniyor.

Öğretmenlik mesleğinden emekli olduktan sonra köyünde dut üretimini sürdürdüğünü belirten Mahmut Gençer, ‘'Burası Çemişgezek ilçesi Ulukale köyü, dutun merkezi olarak bilinen yer. Ulukale denince hemen akıllara dut gelir. Mayıs ayının sonlarında, haziran ayının başlarında sezonumuz başlar. Daha önce bahçelerimizdeki otları temizler ve süreriz. Bu mevsimde dutların olgunlaşmasına az bir vakit kalınca ağaç diplerine sahanları sereriz. Ulukale dutumuz tescilli ve coğrafi işaret almış bir üründür. Organiktir. Hiç bir fenni işlem gördürmeden, halka sunmaktayız. Şu anda dut üretimiyle meşgulüz" dedi.

Dut üretimi yapılırken, Türkiye'ye örnek kadın erkek dayanışmasının sergilendiğini aktaran Jale Gençer Öcaloğlu da, ‘'Dut mevsimi bizler için yorucu olduğu kadar güzel de geçiyor. Yorucu olsa da zevkli bir iş. Dutumuz patentli ve biz bu dutu dünyaya pazarlıyoruz. Sadece erkek gücüyle değil, kadın gücü de çok önemli üretimde. Bu nedenle tüm kadınlarımızı sadece tüketime değil, üretmeye de davet ediyoruz'' diye konuştu.