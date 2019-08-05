İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de eğitim kurumları denetlendi

Tunceli’de Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde görevli bir heyet, okullarda denetimlerde bulundu.

Tunceli'de Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde görevli bir heyet, okullarda denetimlerde bulundu.


Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş başkanlığında Sivil Savunma Uzmanı Asef Kaygusuz ve İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin Köktaş Tunceli merkez ve ilçelerindeki okulları ziyaret ederek inceleme yaptı.


Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, eğitim kurumlarının çalışanları ve öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerini yürütebilmesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirildiği belirtildi.


Sivil savunma, afet ve acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri ile iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi, çalışmaların yerinde incelenmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Tunceli'deki okullarda detaylı denetim yapıldığı da aktarıldı.


Ziyaret ettikleri ilçelerde eğitim kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelen heyet, eğitim kurumlarında sivil savunma, afet ve acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri ile iş sağlığı güvenliği konularında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.