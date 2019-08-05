Tunceli'de eğitim kurumları denetlendi

Tunceli'de Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Savunma, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde görevli bir heyet, okullarda denetimlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş başkanlığında Sivil Savunma Uzmanı Asef Kaygusuz ve İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin Köktaş Tunceli merkez ve ilçelerindeki okulları ziyaret ederek inceleme yaptı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, eğitim kurumlarının çalışanları ve öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerini yürütebilmesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirildiği belirtildi.

Sivil savunma, afet ve acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri ile iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi, çalışmaların yerinde incelenmesi, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Tunceli'deki okullarda detaylı denetim yapıldığı da aktarıldı.

Ziyaret ettikleri ilçelerde eğitim kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelen heyet, eğitim kurumlarında sivil savunma, afet ve acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleri ile iş sağlığı güvenliği konularında bilgiler verdi.