Tunceli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle muhtemel risklerin önüne geçmek üzere; 07.02.2023 Salı günü, 1 gün süre ile ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor Kursları vb. dahil ) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.