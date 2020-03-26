Tunceli'de ekipler 2 kaybı birlikte arıyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 10'uncu gününde de çok sayıda ekibin katılımıyla sürüyor. Ekipler aynı zamanda 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için de bölgede çalışma yapıyor.

Olay, 10 gün önce Ovacık karayolu Anafatma mevki'inde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına Ankara, Diyarbakır ve Van'dan gelen JAK ve SAK ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, TSK tarafından gönderilen tim, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri Su Altı Grup Amirliklerinden gelen dalgıç polisler, emniyet ve jandarmanın yanı sıra AFAD ve gönüllüleri katılıyor. Munzur Çayı kıyısında AFAD ve gönüllüleri tarafından taramalar yapılırken JAK, SAK ve dalgıç polislerde Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bazı ekipler ise su altı görüntüleme cihazı ve botlarla arama çalışmaları yapıyor.Yarından itibaren çeşitli illerden dalgıç polislerle birlikte yeni ekiplerin gelerek çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmaları kapsamında, 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya yönelikte çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Uzman Çavuş Güneş'in, Eşi Gülnur Ortakçı Güneş, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da takip ediyor.