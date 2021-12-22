İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de ekipler karla kaplı köydeki yaralı vatandaş için seferber oldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı vatandaş, ekiplerin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı vatandaş, ekiplerin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde kaza geçirerek yaralanan bir vatandaş, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber bildirdi. Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Yol, ekiplerin özverili çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla hastaneye ulaştırdı.

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