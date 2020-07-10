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Tunceli'de elektrik akımına kapılan şahin koruma altına alındı

Tunceli’de elektrik akımına kapılarak bitkin düşen kızıl şahin koruma altına alındı.

Tunceli'de elektrik akımına kapılarak bitkin düşen kızıl şahin koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde elektrik hatlarının geçtiği yol kenarında bir kızıl şahin bitkin halde bulundu. Şahini bölge sakinlerinden Zülal Gündoğan, aracına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne getirerek yetkililere teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan kızıl şahinin elektrik akımına kapılması nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi.


Tedavi altına alınan kızıl şahinin iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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