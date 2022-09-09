Tunceli'de EMŞAV Vakfı Şubesi açıldı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nın (EMŞAV) Tunceli Şubesi açıldı.

Tunceli'de şubesi açılan EMŞAV hizmete başladı. Şube Başkanı Ali Haydar Tunçel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Vakfın amacının şehit aileleri ile gazilerin sorunlarını tespit ederek hayat boyu destek sağlamak olduğunu vurgulayan Tuncel, Türkiye genelinde şubeleri olan vakfın 1988 yılından bugüne kadar çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

İl Başkanı Ali Haydar Tunçel yaptığı açıklamada, “1998 yılında dernek statüsünde kurulan EMŞAV 2010 yılından bu yana vakıf olarak faaliyet gösteriyor. İl bazında yapılanmaları devam eden ve Tunceli'de bu yıl faaliyete geçen vakfın ise Türkiye'de şubeleri bulunuyor. Vakfın amacı ise şehit aileleri ile gazilerin sorunlarını tespit etmek ve hayat boyu onlara sosyal ve psikolojik destek sağlamak. İçişleri Bakanlığı nezdinde emniyet mensubu şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini temsil eden, devlet protokolünde yer alan vakfımız, yorulmadan durmadan 1998 yılından bu yana çalışmalarına devem etmektedir” dedi.