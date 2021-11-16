Tunceli'de en yüksek prolin değerine bal Pülümür'de üretildi

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde kooperatif tarafından üretilen Hemgen isimli balın yapılan laboratuvar analizlerinde prolin değeri bin 531 çıktı. Kooperatif Başkan Yardımcısı Ulaş Özyol, kentte bugüne kadar tespit edilen en yüksek prolin değerini elde ettiklerini söyledi.

Sınırlı Sorumlu Pülümür Merkeze Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimi gerçekleştirilen Hemgen isimli balın analizi Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi Çevre, Gıda Analizleri Laboratuvarlarında analiz edildi. Bağımsız analizler sonucu baldaki proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri olan ve balın saflık derecesini gösteren en önemli aminoasit olan prolin bin 531 çıktı. Sadece balda bulunan ve yapay yollarla dışarıdan sağlamanın mümkün olmadığı ve sahte ballarda yok denecek kadar az bulunan prolinin kentte bugüne kadar tespit edilen en yüksek değer olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan S.S. Pülümür Merkez Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ulaş Özyol, “2021 bal analiz sonuçlarına göre bu güne kadar ilimizde tespit edilen en yüksek prolin değerini elde ettik. Sağlıklı, hijyenik bal ve polen ile propolis tüketmek isteyenler ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler” dedi.