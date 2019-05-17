Tunceli'de, engelli bireylerin askerlik sevinci

Tunceli'de 12 engelli birey 1 günlüğüne de olsa askerlik yapma sevinci yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni' yapıldı. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan temsili askerliğe 12 engelli birey katıldı. Askeri kıyafetleri giyen, kısa bir eğitim alan bireyler, yemin töreniyle asker olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin töreninde, temsili askerlik yapan engelliler silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti. Yemin töreni sırasında jandarmanın helikopterleri de uçuş yaptı. Ardından engellilerden bazıları şiir okudu. Daha sonra ise İl Jandarma Komutanlığında görevli bomba arama köpeği Mika ile uyuşturucu madde arama köpeği Elyaf törene katılanlar için alana getirildi. Köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Daha sonra Vali Tuncay Sonel ile protokol üyeleri, temsili askerlerin terhis belgelerini verdi.

Törene, Vali Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri ve aileler katıldı.