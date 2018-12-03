Tunceli'de Engelliler Günü renkli görüntülere sahne oldu

Tunceli'de Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Programda çocuğundan, gencine, yaşlısına kadar engellilerin hazırladığı program izleyenlerden büyük alkış aldı.

Tunceli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, engelliler, aileleri ve davetliler katıldı. Engelliler ile ailelerinin protokolde yer aldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici günün anlam ve önemi nedeniyle konuşma yaptı.

Artık devletin ulaşmadığı aile kalmadığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Biz ne yaparsak yapalım eğer bir yetim ve öksüz evladımıza ulaşamazsak, engelli bir vatandaşımıza ulaşamazsak, garip bir vatandaşımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize ulaşamazsak yapılan yolların, binaların bir önemi kalmaz. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri hatırlamak için belirli gün ve haftalara gerek yok. Onun için 'Hatırlamak Bir Gün Değil, Her Gün' diyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, kentte yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 529 engelli, 279 yetim öksüz, 89 şehit ailesi ile 55 gaziye ulaştıklarını da aktardı.

Konuşmaların ardından engelli çocuklar, katılımcılara çeşitli gösteriler sundu. Programda, yaşlılardan Adil Yeter Vali Sonel'e yazdığı sevgi isimli şiiri seslendirdi, Hakkı Bozdoğan'da kaval dinletisi gerçekleştirdi.

Engelli çocukların Vali Sonel'e kendi yaptıkları tabloyu hediye etmesiyle devam eden etkinlik, protokol üyeleri ve katılımcıların sahnede hep birlikte oyunlar oynamasıyla sona erdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sergi açılışı da yapıldı. Sergide bazı engelli bireyler polis ve sağlık personeli kıyafetleriyle meslek gruplarının yanında yer aldı.