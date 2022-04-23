Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu: 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonunda 5 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Kış -23 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak içerisinde; 1 adet küçük tüp, 4 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, 1 adet ekmek sacı, 10 kg un, 10 kg peynir, 20 kg zeytin, 3 adet testere, 1 adet kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.