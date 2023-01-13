Tunceli'de esnaf, memur ve çiftçilerin sahne aldığı konser büyük beğeni topladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz' projesi çerçevesinde esnaf, memur ve çiftçilerin sahne aldığı konser, büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz' projesi çerçevesinde, Çemişgezek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde konser verildi. Türk Sanat Müziği Konserinde esnafından memuruna, çiftçisinden işçisine birçok kursiyer yer aldı. Profesyonelleri aratmayan kursiyerlerin performansı büyük beğeni topladı.

Projenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten 63 yaşındaki terzi Mürşit Yalçın "İlçemizde Türk Sanat Müziği etkinliği oldu. Çok güzel oldu. Ben de bir esnaf olarak bu etkinliğe katıldım. Çok da güzel oldu. Müzikle uğraşmak güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes bu tarz etkinliklere katılsın" dedi.

Koroya katılan ilçe sakinlerinden Ömer Faruk Tek ise “Sanat musikisi ile ilgili olarak bir faaliyet gerçekleştirileceğini öğrendiğimizde mutluluk duyduk. Bu soğuk kış günlerinde sıcak bir ortam kurarak bir faaliyet gerçekleştirmiş olduk. Korodaki bütün arkadaşlarıma ve dinleyicilerime teşekkür ederim" diye konuştu.