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Tunceli'de etkisiz hale getirilen 'Doktor Deniz' kod adlı terörist turuncu listede çıktı

Tunceli’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten ’Doktor Deniz’ kod adlı Sadık Akmaz’ın terör arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü turuncu listede yer aldığı ortaya çıktıTunceli Valiliği, Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 6 PKK’lıdan 1’inin turuncu listede olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Tunceli'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz'ın terör arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü turuncu listede yer aldığı ortaya çıktı


Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 6 PKK'lıdan 1'inin turuncu listede olduğunun tespit edildiğini bildirdi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir.Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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