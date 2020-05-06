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Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 M-16 ile 2 kalaşnikof ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık kırsalında, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1 M16 ile 2 kalaşnikof silah ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1 M16 ile 2 kalaşnikof silah ele geçirildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, “Tunceli Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda' BTÖ mensuplarıyla sağlanan sıcak temas neticesinde, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 1 M-16 Piyade Tüfeği, 2 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir" denildi.


Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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