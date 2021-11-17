Tunceli'de eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülleri dağıtıldı

Tunceli'de eTwinning faaliyetleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve kurum yöneticilerine ödülleri verildi.

Tunceli'de eTwinning faaliyetleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve kurum yöneticilerine ödülleri, Vali Yardımcısı Osman Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin katıldıkları tören ile verildi. Tunceli Öğretmenevi'nde organize edilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ekmekci tarafından Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri, Kalite Levhaları, eTwinning Okulu belgeleri sahiplerine teslim edildi.