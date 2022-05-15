Tunceli'de EYP imha edildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tespit edilen 1 adet EYP düzeneği imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli Çemişgezek ilçemiz kırsalında Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet EYP düzeneği tespit edilmiş, tespit edilen EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimizce imha edilmiştir. Arazi ve kırsal alanlarda tanımlanamayan cisim kablo, mühimmat vb. gören vatandaşlarımızın bu cisimlere dokunmadan güvenlik güçlerimize bilgi vermesi önem arz etmektedir” denildi.