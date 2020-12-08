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Tunceli'de flamingo görüntülendi

Tunceli’de göç yolunda sürüden ayrıldığı düşünülen flamingo görüntülendi.

Tunceli'de göç yolunda sürüden ayrıldığı düşünülen flamingo görüntülendi.


Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyünde doğa fotoğrafçısı Mahmut Boztaş tarafından flamingo görüntülendi. Flamingoya daha önce bölgede görmediğini aktaran Boztaş, muhtemelen göç yolunda sürüden ayrıldığını belirtti.


Daha önce vaşak, dağ keçisi, 200'e yakın kuş türünü fotoğrafladığını aktaran Boztaş, “Flamingoların Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayıp kışın yaklaşmasıyla daha sıcak bölgelere göç ettiğini biliyorum. Köyümüzde daha önce flamingoya denk gelmedim. Bu birey muhtemelen göç yolunda sürüden ayrılmış diye düşünüyorum” dedi.

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