Tunceli'de geleneksel "gağan" etkinliği

Tunceli'de yeni yılın erken kutlanması anlamına gelen geleneksel “Gağan” etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de geleneksel olarak her yıl bugün yapılan "Gağan" etkinliği kent merkezinde yapıldı. Kar yağışı altında yapılan etkinlikte oyunlar oynanıp, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Yaşlı bir adam, gelin kılığına giren bir erkek ile onlara eşlik eden Arap, davul-zurna eşliğinde kent merkezindeki esnafları gezerek yiyecek topladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte toplanan yiyecekler daha sonra katılımcılara dağıtıldı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Halk Müziği Sanatçısı Metin Kahraman, Gağan'ın yeni yılın yanı sıra üç aylık ibadet takviminin başlangıç dönemi olduğunu da ifade ederek, “Bu aydan itibaren pirler, mürşidler, rayberler talipleri gezmeye başlarlar. Bu, 21 Mart'ta tamamlanır. 21 Aralık'ta, 21 Mart'ta koltuğa oturacak olan padişahın yıldızı gökyüzünde görülür. Oyunda yüzü karanlık olan arkadaş gelecek yılın padişahıdır. Beyaz sakallı amcamız geçen yıldır. Torbacımız var. Bir de gelinimiz var. Gelinimiz bu dünyayı temsil ediyor. Bu dünya bakidir, insanlar gelip geçicidir. Bu tabi ki bir oyun sadece. Asıl Gağan ayı ibadet ayıdır. Evden gidenler, gelinler, ailelerini ziyaret eder. Kirveler, musahipler birbirine gidip gelir. Bu 21 Mart'a kadar süren bir başlangıçtır” dedi.

Geleneğin yaşatılması gerektiğine vurgu yapan doğa aktivisti Haydar Çetinkaya ise, “Bunun için hepimize görev düşüyor. Bundan sonra bu geleneği daha yaygın şekilde kutlayarak unutulmaması için gayret edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alevi Dedeleri lokma duası verdi. Toplanan yiyeceklerin katılımcılara dağıtılmasının ardından etkinlik davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.