Tunceli'de geleneksel "Gağan" etkinliği

Tunceli'de yapılan geleneksel "Gağan" etkinliğinde Vali Tuncay Sonel, lokma dağıtıp, vatandaşlarla halay çekti.

Tunceli Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel "Gağan" etkinliği yapıldı. Belediye önünde gerçekleştirilen etkinlikte Alevi Dedesi tarafından duası verilmesinin ardından lokmalar, vatandaşlara dağıtıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de vatandaşlara ikramda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Tuncay Sonel, "Birliğimizi,beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi Allah daim eylesin" dedi.

Etkinlik kapsamında esnafları da gezen Vali Sonel, daha sonra kent meydanında davul zurna eşliğinde çekilen halaya eşlik etti.

Etkinliğe Vali Sonel'in yanı sıra Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.