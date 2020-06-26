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Tunceli'de geyik böceği ile semenderin farklı türleri görüntülendi

Tunceli’de bir köyde 6 taraklı Geyik Böceği ile 2 farklı semender türü görüntülendi.

Tunceli'de bir köyde 6 taraklı Geyik Böceği ile 2 farklı semender türü görüntülendi.


Pülümür İlçesi'ne bağlı Boğalı Köyü'nde yaşayan Metin Korkut, nesli tehlike altında olan ve yoğun olarak Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen 6 taraklı Geyik Böceğini fotoğrafladı. Korkut, yine aynı köyde literatürdeki adı “Salamandra infraimmuculata” olan lekeli semender ile onun alt türü olan ve sadece Tunceli'de olduğu bilinen “Neurergus strauchi munzurensis” benekli semenderi de görüntüledi.


Sarı benekli semenderi daha önce de gördüğünü ancak ilk kez rengi siyaha çalan benekli semender ile geyik böceğiyle karşılaştığını aktaran Korkut, “Hayvanları görür görmez cep telefonumla fotoğraflarını çektim. Yaptığım araştırmalarda her iki türün neslinin tehdit altında olduğunu öğrendim” dedi.

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